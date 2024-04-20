Чендлер – о Гарсии: «Он полностью потерял самообладание или просто всех троллит?»

Майкл Чендлер отреагировал на заявление Райана Гарсии перед боем с Дэвином Хейни.

«Так что... Мы видим, что Гарсия полностью потерял самообладание? Или он просто всех троллит, а сам на 100% сосредоточен и разнесет Хейни?» – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, Райан Гарсия подерется с Дэвином Хейни в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке (США).

Бой потерял статус титульного, поскольку Гарсия провалил официальное взвешивание, превысив лимит на 1,5 кг.

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