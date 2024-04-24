Райан Гарсия: «Начались переговоры с О’Мэлли. В августе я могу подраться с Крузом»

Теги бокс Шон О'Мэлли Райан Гарсия Исаак Круз Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия рассказал о планах на ближайшие бои.

«Мы только начали переговоры с Шоном О’Мэлли о боксерском поединке. Еще у меня есть возможность подраться в августе. Саудовцы собираются провести турнир в Лос-Анджелесе, где я могу подраться с Исааком Крузом», – заявил бывший временный чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Добавим, что Круз в марте стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

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1 комментарий
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Ну хоть не с Домиником Крузом, и на том спасибо.
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