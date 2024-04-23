О’Мэлли уверен, что бой с Гарсией состоится: «Еще два сумасшедших выступления – и мы сделаем это»

Шон О’Мэлли высказался о возможном бое с Райаном Гарсией.

«Боксерский поединок может состояться, это точно. Мне нужно стать более популярным, поэтому сейчас я к нему не готов. Но еще два сумасшедших выступления – и мы сможем сделать это.

Мне сказали, что я могу подраться по правилам бокса, если это принесет UFC хорошую прибыль. Возможность есть», – сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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