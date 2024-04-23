О’Мэлли уверен, что бой с Гарсией состоится: «Еще два сумасшедших выступления – и мы сделаем это»
Шон О’Мэлли высказался о возможном бое с Райаном Гарсией.
«Боксерский поединок может состояться, это точно. Мне нужно стать более популярным, поэтому сейчас я к нему не готов. Но еще два сумасшедших выступления – и мы сможем сделать это.
Мне сказали, что я могу подраться по правилам бокса, если это принесет UFC хорошую прибыль. Возможность есть», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Шон О’Мэлли: «В MMA я бы задушил Гарсию за пару минут. И это еще скромно»
О’Мэлли − о желании Гарсии подраться по правилам ММА: «Брат, я бы убил тебя за считанные минуты»