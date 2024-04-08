Коди Гарбрандт: «Бой О’Мэлли – Двалишвили будет интересным. Посмотрим, насколько законен титул Шона»

Теги UFC MMA Коди Гарбрандт Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Коди Гарбрандт считает поединок против Мераба Двалишвили испытанием для О’Мэлли.

«Давайте будем честны, О’Мэлли не победил Петра Яна. Ему отдали эту победу. Бой со Стерлингом... Думаю, что Алджамейн слишком быстро вернулся в легчайший вес. Эти переходы нанесли ему урон. UFC хочет, чтобы чемпионы постоянно дрались.

Я думаю, что бой против Мераба будет довольно интересным. Посмотрим, насколько законен титул Шона. Сможет ли он сделать тейкдаун? Может ли он пройти всю дистанцию в динамичном поединке?» – заявил бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт.

Петр Ян: «Мне нужны реванши. Это Двалишвили и О’Мэлли»

Шон О’Мэлли намекнул, что подерется на UFC 306

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий