Коди Гарбрандт: «Бой О’Мэлли – Двалишвили будет интересным. Посмотрим, насколько законен титул Шона»

Коди Гарбрандт считает поединок против Мераба Двалишвили испытанием для О’Мэлли.

«Давайте будем честны, О’Мэлли не победил Петра Яна. Ему отдали эту победу. Бой со Стерлингом... Думаю, что Алджамейн слишком быстро вернулся в легчайший вес. Эти переходы нанесли ему урон. UFC хочет, чтобы чемпионы постоянно дрались.

Я думаю, что бой против Мераба будет довольно интересным. Посмотрим, насколько законен титул Шона. Сможет ли он сделать тейкдаун? Может ли он пройти всю дистанцию в динамичном поединке?» – заявил бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт.

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