Боец UFC Мойкано – о Гарсии: «Настоящий гений маркетинга! Притворяясь вечно пьяным кайфариком, поставил на себя $2 млн и выиграл $12 млн»

Ренато Мойкано впечатлен хитростью Райана Гарсии.

«Подождите, то есть Райан Гарсия поставил на себя $2 млн и заработал $12 млн, просто притворяясь вечно пьяным кайфариком, который собирается надрать задницу иллюминатам!? Настоящий гений маркетинга!!!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.

Гарсия подтвердил информацию о ставке: «Около $50 млн за одну ночь. Бог подскажет, как использовать эти деньги»

Масвидаль – о поведении Гарсии: «Величайший троллинг всех времен»