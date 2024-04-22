Боец UFC Мойкано – о Гарсии: «Настоящий гений маркетинга! Притворяясь вечно пьяным кайфариком, поставил на себя $2 млн и выиграл $12 млн»
Ренато Мойкано впечатлен хитростью Райана Гарсии.
«Подождите, то есть Райан Гарсия поставил на себя $2 млн и заработал $12 млн, просто притворяясь вечно пьяным кайфариком, который собирается надрать задницу иллюминатам!? Настоящий гений маркетинга!!!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
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