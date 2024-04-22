Боец UFC Мойкано – о Гарсии: «Настоящий гений маркетинга! Притворяясь вечно пьяным кайфариком, поставил на себя $2 млн и выиграл $12 млн»

Теги UFC MMA бокс Ренато Мойкано Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Ренато Мойкано впечатлен хитростью Райана Гарсии.

«Подождите, то есть Райан Гарсия поставил на себя $2 млн и заработал $12 млн, просто притворяясь вечно пьяным кайфариком, который собирается надрать задницу иллюминатам!? Настоящий гений маркетинга!!!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.

Гарсия подтвердил информацию о ставке: «Около $50 млн за одну ночь. Бог подскажет, как использовать эти деньги»

Масвидаль – о поведении Гарсии: «Величайший троллинг всех времен»

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7 комментариев
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Он ввел в заблуждение всех кто делает ставки!
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Не совсем понимаю, как это возможно, чтобы боец делал ставку на себя. В футболе точно строжайше запрещены ставки от футболистов и даже членов их семей.
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Ответ kaha_exe
Это не гениальность, а мошенничество
Почему? Он подкупил соперника?
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Ответ Нефанатик
Почему? Он подкупил соперника?
у кого-то, видимо, ставка погорела)
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Ответ Alex Smith
у кого-то, видимо, ставка погорела)
Видимо да😁
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