Царукян ответил Махачеву: «Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян ответил Исламу Махачеву.

Ранее Махачев обвинил Царукяна в избегании реванша. Он заявил, что легковес несколько раз отказывался от повторного поединка.

«Это все неправда. Правда заключается в том, что ты хочешь заставить меня подраться на коротком уведомлении, чтобы иметь дополнительное преимущество.

Но этого больше не повторится. Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?» – написал в социальных сетях боец UFC Арман Царукян.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»

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3 комментария
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Махачеву надо поколотить Порье и двигать в полусредний. Ничего ему не принесет победа над Царукяном. Весь топ легкого веса не даст ему ничего. Треть рейтинга он уже бил, каких то уникальных проспектов нет, все чередуют победы с поражениями.
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Пока 1:0 в пользу твикса)
А что, пусть подогревают интерес к бою, никто не против
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Ген осторожности. Самый наглядный пример это желание драться с Эдвардсом. Если бы чемпионом был Усман , то Махачев бросил бы вызов снова полулегковесу
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