Царукян ответил Махачеву: «Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»

Арман Царукян ответил Исламу Махачеву.

Ранее Махачев обвинил Царукяна в избегании реванша. Он заявил, что легковес несколько раз отказывался от повторного поединка.

«Это все неправда. Правда заключается в том, что ты хочешь заставить меня подраться на коротком уведомлении, чтобы иметь дополнительное преимущество.

Но этого больше не повторится. Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?» – написал в социальных сетях боец UFC Арман Царукян.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»