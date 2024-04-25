Царукян ответил Махачеву: «Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?»
Арман Царукян ответил Исламу Махачеву.
Ранее Махачев обвинил Царукяна в избегании реванша. Он заявил, что легковес несколько раз отказывался от повторного поединка.
«Это все неправда. Правда заключается в том, что ты хочешь заставить меня подраться на коротком уведомлении, чтобы иметь дополнительное преимущество.
Но этого больше не повторится. Когда ты в последний раз дрался дважды за шесть недель?» – написал в социальных сетях боец UFC Арман Царукян.
Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»
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А что, пусть подогревают интерес к бою, никто не против