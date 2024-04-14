Царукян − о бое с Махачевым: «Мне нужно время на подготовку»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян просит времени на подготовку к бою с Исламом Махачевым.

«Ислам − боец другого уровня, нежели Оливейра. Мне нужно хорошо подготовиться к нему, подтянуть борьбу, потренироваться в горах.

Не хочу просто драться за деньги, мне нужно время на подготовку», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»

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4 комментария
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Мог и не просить дополнительного времени, тот только к осени минимум готов будет
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Очень близкий бой, с Исламом ему ловить нечего
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Ответ LNk O
Мог и не просить дополнительного времени, тот только к осени минимум готов будет
«Тот» первого июня драться будет, Дана Уайт 10 минут назад аннонсировал
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Ответ LNk O
Мог и не просить дополнительного времени, тот только к осени минимум готов будет
У Махачева уже начался лагерь
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