Царукян − о бое с Махачевым: «Мне нужно время на подготовку»

Арман Царукян просит времени на подготовку к бою с Исламом Махачевым.

« − боец другого уровня, нежели . Мне нужно хорошо подготовиться к нему, подтянуть борьбу, потренироваться в горах.

Не хочу просто драться за деньги, мне нужно время на подготовку», − сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»

Царукян − о плане на бой с Махачевым: «Замедлить его и не давать бороться»