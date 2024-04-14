Царукян − о бое с Махачевым: «Мне нужно время на подготовку»
Арман Царукян просит времени на подготовку к бою с Исламом Махачевым.
«Ислам − боец другого уровня, нежели Оливейра. Мне нужно хорошо подготовиться к нему, подтянуть борьбу, потренироваться в горах.
Не хочу просто драться за деньги, мне нужно время на подготовку», − сказал легковес UFC Арман Царукян.
Напомним, что Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.
Царукян − о победе над Оливейрой: «Раздельное решение? Это дерьмо собачье. За что ему дали два раунда?»
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