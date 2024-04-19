Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер раскритиковал Армана Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне.

«Арман вышел и побил Чарльза Оливейру. Кажется, теперь он будет главным претендентом на пояс. Но я не понимаю, почему он не согласился драться в июне. Я бы от такого не отказался. Этот спорт не стоит на месте – все развивается очень быстро.

1 июня состоится бой [между Махачевым и Дастином Порье]. А потом вы увидите мой поединок с Конором Макгрегором – очень масштабное событие, которое затмит титульную защиту Ислама.

Мы с Конором можем спуститься в легкий вес. Спорт не стоит на месте, поэтому нельзя упускать такие возможности», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

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7 комментариев
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Совсем другое года три ждать Конора и потерять всё уважение тем, что все это время вымаливал бой, когда Конора бросала из стороны в сторону и он уже с кем-то другим хотел драться.
+16
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+15
Типичная ситуация "в своём глазу не вижу бревна, в чужом замечаю соринку". Очнись Чендлер, ты уже два года уклоняешься от всех возможностей и при рекорде 2-3 в UFC показал свой "талант" на фоне лучших представителей твоего вида спорта.
+8
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+8
Ответ АланСмити
Совсем другое года три ждать Конора и потерять всё уважение тем, что все это время вымаливал бой, когда Конора бросала из стороны в сторону и он уже с кем-то другим хотел драться.
ну не надо забывать, что до этого Чендлер отлетел в боях практически со всеми топами)
+7
0
+7
Ответ Tpy6kaMerlina
Типичная ситуация "в своём глазу не вижу бревна, в чужом замечаю соринку". Очнись Чендлер, ты уже два года уклоняешься от всех возможностей и при рекорде 2-3 в UFC показал свой "талант" на фоне лучших представителей твоего вида спорта.
Чендлер хороший боец….просто у него нет тактики а просто рубня….чуть с умом драться надо ему….а так удар и партер есть у него….и на фоне других в своём весе он выглядит мелким
+3
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Какие ? Он все равно следующий
+2
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+2
Он номер 1 и в любом случае будет следующий бой драться за пояс
С вероятностью 90% это будет Ислам
Если он сам не оставит пояс и не пойдет выше
+1
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+1
Царукян честно сказал, что деньги у него пока не в приоритете, а вот пояс очень хочет. Несмотря, на его медийные провалы, со всем остальным у него полый порядок. И главное, что порядок с головой и пониманием, что, вероятно, к главному бою жизни нужно подходить максимально подготовленным.
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