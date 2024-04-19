Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»
Майкл Чендлер раскритиковал Армана Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне.
«Арман вышел и побил Чарльза Оливейру. Кажется, теперь он будет главным претендентом на пояс. Но я не понимаю, почему он не согласился драться в июне. Я бы от такого не отказался. Этот спорт не стоит на месте – все развивается очень быстро.
1 июня состоится бой [между Махачевым и Дастином Порье]. А потом вы увидите мой поединок с Конором Макгрегором – очень масштабное событие, которое затмит титульную защиту Ислама.
Мы с Конором можем спуститься в легкий вес. Спорт не стоит на месте, поэтому нельзя упускать такие возможности», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.
Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»
Судья-армянин засудил Царукяна – извинился и уже принимал странные решения в боях Анкалаева и Шевченко
С вероятностью 90% это будет Ислам
Если он сам не оставит пояс и не пойдет выше