Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»

Майкл Чендлер раскритиковал Армана Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне.

« вышел и побил . Кажется, теперь он будет главным претендентом на пояс. Но я не понимаю, почему он не согласился драться в июне. Я бы от такого не отказался. Этот спорт не стоит на месте – все развивается очень быстро.

1 июня состоится бой [между и ]. А потом вы увидите мой поединок с – очень масштабное событие, которое затмит титульную защиту Ислама.

Мы с Конором можем спуститься в легкий вес. Спорт не стоит на месте, поэтому нельзя упускать такие возможности», – сказал боец UFC Майкл Чендлер.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

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