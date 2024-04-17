Арман Царукян: «У меня оппозиция лучше, чем у Махачева. Если бы меня тоже Хабиб продвигал, я бы уже подрался за титул»

Арман Царукян считает, что его оппозиция сильнее, чем у Ислама Махачева.

– Изучал ли ты оппозицию ? Тебе не кажется, что твоя оппозиция ничем не хуже, чем у Ислама в UFC?

– Оппозиция у меня лучше. Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? побил и . Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и...

– .

– Да он никогда даже не был в топ-10. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса, и которую я сейчас прошел – это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама – и кто стоит за моей спиной. Если бы меня толкал, я бы тоже уже после за титул дрался, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Серьезно?