Арман Царукян: «У меня оппозиция лучше, чем у Махачева. Если бы меня тоже Хабиб продвигал, я бы уже подрался за титул»
Арман Царукян считает, что его оппозиция сильнее, чем у Ислама Махачева.
– Изучал ли ты оппозицию Ислама? Тебе не кажется, что твоя оппозиция ничем не хуже, чем у Ислама в UFC?
– Оппозиция у меня лучше. Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? Бобби Грина побил и Дэна Хукера. Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и...
– Дрю Добера.
– Да он никогда даже не был в топ-10. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса, и которую я сейчас прошел – это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама – и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался, – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»
У Хабиба тоже все соперники были топами только до боя, а после невероятно быстро оказывалось что это не топ, вот следующий точно топ будет и так по кругу
Царукян получит титульный бой с рекордом в UFC 9:2 (общий рекорд 22:3). До боя с Оливейрой Царукян был далеко в списке претендентов. И Гейджи, и Порье, и Оливейра были более достойными кандидатами.
В общем Царукян не прав.
Тоже просто факты.