Арман Царукян: «У меня оппозиция лучше, чем у Махачева. Если бы меня тоже Хабиб продвигал, я бы уже подрался за титул»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян считает, что его оппозиция сильнее, чем у Ислама Махачева.

– Изучал ли ты оппозицию Ислама? Тебе не кажется, что твоя оппозиция ничем не хуже, чем у Ислама в UFC?

– Оппозиция у меня лучше. Смотри, Ислам кого побил из топ-15, чтобы подраться за титул? Бобби Грина побил и Дэна Хукера. Бобби Грин даже не в топ-15 был. Он побил Хукера из топ-15 и...

Дрю Добера.

– Да он никогда даже не был в топ-10. Оппозиция, которая была у Ислама до пояса, и которую я сейчас прошел – это две разные вещи. Нельзя забывать, кто стоит за спиной Ислама – и кто стоит за моей спиной. Если бы меня Хабиб Нурмагомедов толкал, я бы тоже уже после Бенеила Дариуша за титул дрался, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Царукян сказал, что победил бы молодого Хабиба. Серьезно?

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15 комментариев
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побеждал всяких мешков, типа Царукяна)
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+60
Так потому юфс и толкали Ислама , потому что во-первых понимали его уровень , а во-вторых не могли найти ему соперника , а те которые были , слетали с боев и потом Ислам дрался с Боди Грином . Дана Уайт всю дорогу уважает тех бойцов которые принимают любые бои , а те которые держатся за свое топ 10 избегая сил них проспектов осаживает когда протаскивает через их головы таких как Махачев. Главное Ислам доказал что он не просто так на вершине когда деклассировал действующего доминирующего чемпа и дважды защитив пояс против п4п.
+45
-7
+38
Старые песни о новом
У Хабиба тоже все соперники были топами только до боя, а после невероятно быстро оказывалось что это не топ, вот следующий точно топ будет и так по кругу
+29
-5
+24
Ответ Мадридский ястреб
Комментарий скрыт
У Махачева к титульному поединку был рекорд в UFC 11-1 (общий рекорд 22:1), при этом 10 последних боев он победил (в том числе самого Царукяна). На титульный поединок он вышел, так как Оливейра перед этим перебил всех остальных претендентов (Порье, Гейджи, Чендлер и Фергюсон). Махачев был единственной кандидатурой на тот момент (рекорд Дариуша и уровень оппозиции были хуже).
Царукян получит титульный бой с рекордом в UFC 9:2 (общий рекорд 22:3). До боя с Оливейрой Царукян был далеко в списке претендентов. И Гейджи, и Порье, и Оливейра были более достойными кандидатами.
В общем Царукян не прав.
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Оппозиция, которую прошел Махачев, в этом списке есть и сам Царукян.)
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+7
У Махачева до титульника была самая длинная победная серия в дивизионе среди претендентов.до Махачева Оливейра уже победил всех топов дивизиона,стоящих выше Махачева. Дариуш снялся с боя с Исламом из-за травмы,поэтому ему пришлось драться с Грином. Царукян несколько боев назад проигрывал Гамроту.
Тоже просто факты.
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+6
Ответ JackD
Царукян молодец, по фактам говорит, при этом уважительно, но верит в свои силы. Лают на него только фанаты Мачахева, потому что им страшно))
Потому что им смешно
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Оппозиция Махачева полный отстой, включая Царукяна )))
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Факт.
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А ведь начинал у нас в Спасске)
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Ты грязный человек Царукян. Только спина грязничаеш
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Арман в каждом интервью, как в старом анекдоте про шпингалеты, словно мантру повторяет "Махачев", "Махачев" ☺️
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