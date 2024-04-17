Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян объяснил, почему отказался драться с Исламом Махачевым в июне.

«Они [UFC] держали Дастина Порье на паузе. Ждали в нашей паре победителя. Как только я сделал шаг из клетки, ко мне подошел Хантер Кэмпбелл и сказал: «1 июня – Ислам Махачев». Я еще ничего не успел сделать, поворачиваюсь к менеджеру и говорю, что нам нужно обговорить это все.

Я только провел бой и не мог прыгать обратно в тренировочный лагерь, готовиться. Я бы просто не успел, тем более подготовиться под левшу. Плюс у меня микротравмы надо подлечить, нужно отдохнуть две-три недели.

Если бы согласился на бой против Махачева сейчас, то до него оставалось бы пять недель, и в этом случае никакой хорошей подготовки не было бы. Они думали, что меня можно подкупить новым контрактом. Но я здесь не ради денег, а из-за цели.

Мне нужен хороший лагерь, пройти все этапы подготовки. Я хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не жалеть и не искать отговорки, как во время первого боя. Поэтому я буду драться с победителем осенью», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян отреагировал на анонс боя Махачев − Порье: «Я дерусь с победителем»

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6 комментариев
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Вполне логично . Ислам никуда не денеться , в октябре подерутся .
+11
0
+11
Ответ Brigande
Вполне логично . Ислам никуда не денеться , в октябре подерутся .
Проиграет пюре, и в октябре уже будет Дастин
+4
-2
+2
Ответ Juninho P.
осенью Ислам скажет , что не готов. и так по кругу, до февраля -марта
2025 февраль, март Рамадан
+1
0
+1
осенью Ислам скажет , что не готов. и так по кругу, до февраля -марта
+4
-4
0
Ответ F.Castro
2025 февраль, март Рамадан
верно брат. ИншаАлла
0
0
0
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