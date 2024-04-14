Царукян отреагировал на анонс боя Махачев − Порье: «Я дерусь с победителем»
Арман Царукян хочет подраться с победителем боя Махачев − Порье.
Напомним, что бой Ислама Махачева и Дастина Порье возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).
«Я дерусь с победителем», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян, победивший Чарльза Оливейру раздельным решением судей на UFC 300.
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