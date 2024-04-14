Царукян отреагировал на анонс боя Махачев − Порье: «Я дерусь с победителем»

Арман Царукян хочет подраться с победителем боя Махачев − Порье.

Напомним, что бой и возглавит турнир UFC 302, который пройдет в ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси).

«Я дерусь с победителем», − написал в соцсетях легковес UFC Арман Царукян, победивший раздельным решением судей на UFC 300.

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