Ислам Махачев: «Не удивлен, что Царукян отказался драться со мной. Это происходит уже третий или четвертый раз»
Ислам Махачев прокомментировал отказ Армана Царукяна от боя в июне.
«Не удивлен, что Арман отказался драться со мной. Парень постоянно болтает о реванше, но UFC предлагали ему поединок со мной уже три или четыре раза. И каждый раз он говорил «нет», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.
Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»
Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»
вызов? Парочку?😉
— Раза 3 или 4.