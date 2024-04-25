Ислам Махачев: «Не удивлен, что Царукян отказался драться со мной. Это происходит уже третий или четвертый раз»

Ислам Махачев прокомментировал отказ Армана Царукяна от боя в июне.

«Не удивлен, что отказался драться со мной. Парень постоянно болтает о реванше, но UFC предлагали ему поединок со мной уже три или четыре раза. И каждый раз он говорил «нет», – заявил чемпион в легком весе .

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»