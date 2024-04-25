Ислам Махачев: «Не удивлен, что Царукян отказался драться со мной. Это происходит уже третий или четвертый раз»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев прокомментировал отказ Армана Царукяна от боя в июне.

«Не удивлен, что Арман отказался драться со мной. Парень постоянно болтает о реванше, но UFC предлагали ему поединок со мной уже три или четыре раза. И каждый раз он говорил «нет», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

Царукян объяснил, почему отказался драться с Махачевым в июне: «Хочу быть на пике в день боя, чтобы потом не искать отговорки»

Чендлер раскритиковал Царукяна за отказ драться с Махачевым в июне: «Такие возможности упускать нельзя»

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4 комментария
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Сам на коротком хоть раз выходил? Только в самых удобных условиях
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Как самому драться на коротком уведомлении, или в рамадан, так сливается, и это нормально, да?)
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Ответ Артем
Как самому драться на коротком уведомлении, или в рамадан, так сливается, и это нормально, да?)
Другое это, понимать нужно)
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— Ислам, сколько раз ты кидал Арману
вызов? Парочку?😉
— Раза 3 или 4.
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