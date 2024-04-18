Магомед Исмаилов: «Я хотел разбить лицо Минееву – и разбил. Его лица вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру»

Магомед Исмаилов высказался о боях с Владимиром Минеевым.

«В бою с Минеевым я был больной, с коронавирусом. 20% Исмаилова зашло тогда в клетку. Но какую цель я преследовал – то и получил. Я хотел разбить ему лицо – и разбил. Именно в том бою я больше хотел разбить ему лицо [чем выиграть]. Лица Минеева вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру. За всех я ему разбил лицо. За все, что было!

Послушай, Минеев сдался уже в первом раунде! Он сам об этом говорил. Он уже сдался! Я хоть и засыпаю – не сдаюсь. Даже когда мое тело, мышцы меня отпустили – я поставил руки на пол, чтобы не упасть, чтобы продолжать стоять на ногах.

А он в первом раунде сдался – только потому, что его били. Не потому, что ему было плохо, не потому, что он болел. Его били – и он сдался!» – сказал боец MMA Магомед Исмаилов.

и Магомед Исмаилов дрались дважды – в 2018 и 2021 годах. Первый поединок завершился вничью, во втором – Минеев победил техническим нокаутом.

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