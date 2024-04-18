Магомед Исмаилов: «Я хотел разбить лицо Минееву – и разбил. Его лица вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру»

Теги MMA Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов высказался о боях с Владимиром Минеевым.

«В бою с Минеевым я был больной, с коронавирусом. 20% Исмаилова зашло тогда в клетку. Но какую цель я преследовал – то и получил. Я хотел разбить ему лицо – и разбил. Именно в том бою я больше хотел разбить ему лицо [чем выиграть]. Лица Минеева вполне достаточно на всю оставшуюся карьеру. За всех я ему разбил лицо. За все, что было!

Послушай, Минеев сдался уже в первом раунде! Он сам об этом говорил. Он уже сдался! Я хоть и засыпаю – не сдаюсь. Даже когда мое тело, мышцы меня отпустили – я поставил руки на пол, чтобы не упасть, чтобы продолжать стоять на ногах.

А он в первом раунде сдался – только потому, что его били. Не потому, что ему было плохо, не потому, что он болел. Его били – и он сдался!» – сказал боец MMA Магомед Исмаилов.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов дрались дважды – в 2018 и 2021 годах. Первый поединок завершился вничью, во втором – Минеев победил техническим нокаутом.

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8 комментариев
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Какие же интеллектуальные и доброжелательные парни эти ММАисты. Культура на высшем уровне, особенно у бойцов одной кавказской республики.
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Что Мага несёт. Лепит какие-то оправдания в стиле Рафик невиновником. Минеев сдался? Хрен ли тогда первый бой вничью, а второй нокаутом закончился
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Конечно Минеев тогда разбил Исмаилова…
Говорить тут не о чём
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Какие же интеллектуальные и доброжелательные парни эти ММАисты. Культура на высшем уровне, особенно у бойцов одной кавказской республики.
Бойцы ММА,безусловно,самые подходящие люди для оценки интеллекта,доброжелательности и культуры.
Могу посоветовать оценить уровень благочестия и невинности в публичных домах,тоже очень удивитесь.

А по поводу «одной кавказской республики» отвечу цитатой представителя более культурного региона: «Э! Вот ю вонт, г***** б****».
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Если бы судьи не было, Минеев бы убил его
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магу до сих пор не отпусил коронавирус
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+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Какие же интеллектуальные и доброжелательные парни эти ММАисты. Культура на высшем уровне, особенно у бойцов одной кавказской республики.
То ли дело такие ребята как Саша Емельяненко с избиением невинных, или Петя Ян с колхозным свистом в октагоне и "вот ю вонт *******". А самая лучшая культура у одного ирландца, с оскорблением религии, матерей, жён, отцов, избиением дедов всяких. Напомню, что все русские болеют за Конора и считают его трешток божественным.
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Ответ Мадина Уйгурова
То ли дело такие ребята как Саша Емельяненко с избиением невинных, или Петя Ян с колхозным свистом в октагоне и "вот ю вонт *******". А самая лучшая культура у одного ирландца, с оскорблением религии, матерей, жён, отцов, избиением дедов всяких. Напомню, что все русские болеют за Конора и считают его трешток божественным.
Уважаемая Мадина, Конор в октагоне и в жизни - это два разных человека. В жизни он прекрасный муж и отец, успешный бизнесмен и актëр. Разносторонне развитая личность, поэтому достоин всяческого уважения.
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