Владимир Минеев: «За бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев высказался относительно третьего боя с по правилам бокса.

«Я считаю, что у него нет шансов, как и по ММА, все закончится в третьем раунде – для него нокаутом.

Его бой с Александром Иличем видел – это, наверное, одни из самых легких денег, которые он зарабатывал. Молодец, заработал, хорошо, что есть люди, которые готовы платить такие деньги бойцам.

Я могу только порадоваться за него и за индустрию, за наших атлетов, которые получают стоящие гонорары.

Но если за это люди заплатили 30 миллионов, то за мой поединок с Магой по правилам бокса они должны заплатить 50 миллионов. Мне. А с ним пусть сами договариваются», – сказал Минеев.

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