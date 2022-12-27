Гаджиев про бой Минеев – Исмаилов: «Вова Магу просто в одни ворота перебоксирует»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на возможный бой по боксу между и .

«Бой по боксу реально был бы интересен. Как сложится? Сейчас люди опять скажут, что я все время хвалю Вову, но я считаю, что они с Магой разного класса боксеры. Те, кто не занимался боксом, просто этого не понимают.

Сегодня любой переворазрядник точно перебоксирует Магу. Ладно, КМС по боксу, который где-то стал третьим. Но по факту такой человек с Магой никогда не подерется, у него для этого нет аргументов.

Вова – бывший мастер спорта, который, если сегодня зайдет в боксерский зал и оставит там три месяца жизни, вернется к своему уровню. Будучи мастером спорта по боксу, он Магу просто в одни ворота перебоксирует.

На всем: на чисто боксерском движении, простых джебах, уклонах, сайд-степах, прямых ударах. Он его просто перещелкает», – считает Гаджиев.

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