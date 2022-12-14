Минеев про бой с Исмаиловым по правилам бокса: «Как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе ответил на вопрос о возможном поединке с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде.

Пусть сначала подерется со Штырковым. Может быть, Ваня его победит, то этот вопрос вообще канет в лету», – сказал Минеев.

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