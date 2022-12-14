Минеев про бой с Исмаиловым по правилам бокса: «Как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде»

Теги MMA средний вес (MMA) Владимир Минеев Иван Штырков Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев ответил на вопрос о возможном поединке с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

«Как и в ММА, нокаутирую его в третьем раунде.

Пусть сначала подерется со Штырковым. Может быть, Ваня его победит, то этот вопрос вообще канет в лету», – сказал Минеев.

Исторический бой Шлеменко – Исмаилов: 25 минут рубились без борьбы. У Шторма разбито лицо, а от ударов вылетала капа

Магомед Исмаилов: «Отец сказал, что сильнее, чем он, меня уже никто не побьет»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные