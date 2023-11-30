Минеев – о вызове Исмаилова: «Быть ли бою, решать мне»

Теги MMA AMC Fight Nights бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев не ответил на вызов Магомеда Исмаилова.

«Я расцениваю пост Исмаилова как согласие, но в данном случае быть ли бою, решать мне», – написал в телеграм-канале чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев.

Напомним, по правилам ММА Минеев и Исмаилов дрались дважды: первый бой закончился вничью, а реванш – победой Владимира техническим нокаутом.

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3 комментария
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Да зачем этот бессмысленный бой. Смотреть на мучения маги после полутора раундов, так себе. Ищи, Володя, себе импортного бойца, да помастеровитее, наших из первого эшелона ты всех прошел по сути.
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Ответ Бацька
Да зачем этот бессмысленный бой. Смотреть на мучения маги после полутора раундов, так себе. Ищи, Володя, себе импортного бойца, да помастеровитее, наших из первого эшелона ты всех прошел по сути.
Он бы и рад , но ему нормальных денег дают только за битье Исмаилова
+1
0
+1
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Ответ Abu Ibrahim
Он бы и рад , но ему нормальных денег дают только за битье Исмаилова
😁
0
0
0
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