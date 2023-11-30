Минеев – о вызове Исмаилова: «Быть ли бою, решать мне»

Владимир Минеев не ответил на вызов Магомеда Исмаилова.

«Я расцениваю пост Исмаилова как согласие, но в данном случае быть ли бою, решать мне», – написал в телеграм-канале чемпион в среднем весе .

Напомним, по правилам ММА Минеев и Исмаилов дрались дважды: первый бой закончился вничью, а реванш – победой Владимира техническим нокаутом.

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