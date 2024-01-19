Джонс ответил Чимаеву: «Хамзат, прекращай. У меня нет времени на это дерьмо»

Джон Джонс ответил Хамзату Чимаеву.

Ранее Чимаев заявил, что уверен в победе над Джонсом.

« , прекращай. Не позволяй людям задавать тебе подобные вопросы. У меня нет времени на это дерьмо, я занимаюсь своим делом», – написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе .

Чимаев назвал лучшего бойца в истории ММА: «Джон Джонс все еще №1, у него столько защит титула»

«10 лет назад я был придурком». Джонс разместил новый пост в социальных сетях