Джонс ответил Чимаеву: «Хамзат, прекращай. У меня нет времени на это дерьмо»

Теги UFC MMA Джон Джонс Хамзат Чимаев контент Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс ответил Хамзату Чимаеву.

Ранее Чимаев заявил, что уверен в победе над Джонсом.

«Хамзат, прекращай. Не позволяй людям задавать тебе подобные вопросы. У меня нет времени на это дерьмо, я занимаюсь своим делом», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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7 комментариев
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Чамаев не надо того нарывается, Джонс в трештоке уничтожит чеченца, а в бою просто повалит и руки оторвет
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Чимаев ничего не показывает кроме трэштока. Да и тот ни о чем.
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Ответ Greg Jackson
Комментарий скрыт
вот чем ты сейчас отличаешься от него?
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Не сцы, Greg Jackson. Неприязнь - рождается к персонам. Персонам, подражают- массы. 🤷‍♂️
Прискорбно, когда это приводит к конфликтам.
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