Джонс ответил Чимаеву: «Хамзат, прекращай. У меня нет времени на это дерьмо»
Джон Джонс ответил Хамзату Чимаеву.
Ранее Чимаев заявил, что уверен в победе над Джонсом.
«Хамзат, прекращай. Не позволяй людям задавать тебе подобные вопросы. У меня нет времени на это дерьмо, я занимаюсь своим делом», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
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Прискорбно, когда это приводит к конфликтам.