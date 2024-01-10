Джон Джонс: «Хочу, чтобы Миочич был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно»

Теги UFC MMA Джон Джонс Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс намекнул на завершение карьеры после поединка со Стипе Миочичем.

«Не хочу быть похожим на бойцов, которые затянули с уходом. Со мной этого точно не произойдет. Многие не верят в это, но я неплохо устроился в жизни.

Хочу, чтобы Стипе был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно. Пришел, увидел, победил. Факты», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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5 комментариев
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Ну так освободи пояс и бейся с Миочичем, он будет в твоём резюме.
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Так ты уже затянул.
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Ну понятно хочет пенса побить и сам на пенсию убежать
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Ну вот вообщем то и все встало на места..А то про свои яйца во рту Аспиналла..Будет через полгода бой с Миочичем.И великий уйдет на пенсию,в ранге чемпиона.Риск минимален.Можно закрывать всю эту болтологию.
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