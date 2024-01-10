Джон Джонс: «Хочу, чтобы Миочич был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно»

Джон Джонс намекнул на завершение карьеры после поединка со Стипе Миочичем.

«Не хочу быть похожим на бойцов, которые затянули с уходом. Со мной этого точно не произойдет. Многие не верят в это, но я неплохо устроился в жизни.

Хочу, чтобы был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно. Пришел, увидел, победил. Факты», – написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе .

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