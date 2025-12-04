Али Абдель-Азиз: «Думаю, увидим Анкалаева в июне следующего года»
Абдель-Азиз рассказал о возвращении Анкалаева.
Али Абдель-Азиз высказался о сроках следующего боя Магомеда Анкалаева.
«Анкалаев чувствует себя хорошо. Думаю, увидим его в июне следующего года. Он снова станет чемпионом, в этом я не сомневаюсь», – сказал Абдель-Азиз.
Анкалаев в октябре проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре в реванше и потерял чемпионский титул.
Камил Гаджиев: «Анкалаев в бою за титул – это в лучшем случае лето-2027»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
