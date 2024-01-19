«10 лет назад я был придурком». Джонс разместил новый пост в социальных сетях
Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях.
«10 лет назад я был придурком. Молодым и незрелым. Не мог перестать думать о деньгах. Перенесемся в настоящее время – я действующий чемпион мира в тяжелом весе.
Вероятно, самый высокооплачиваемый боец в организации. У меня прекрасные отношения с UFC. Бог есть добро. Молодежь, не сдавайся», – написал в соцсетях Джонс.
Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. В октябре он получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию.
Джон Джонс: «Хочу, чтобы Миочич был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно»
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