«10 лет назад я был придурком». Джонс разместил новый пост в социальных сетях

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях.

«10 лет назад я был придурком. Молодым и незрелым. Не мог перестать думать о деньгах. Перенесемся в настоящее время – я действующий чемпион мира в тяжелом весе.

Вероятно, самый высокооплачиваемый боец в организации. У меня прекрасные отношения с UFC. Бог есть добро. Молодежь, не сдавайся», – написал в соцсетях Джонс.

Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде. В октябре он получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию.

Джон Джонс: «Хочу, чтобы Миочич был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно»

Джонс – Аспиналлу: «Ваш поединок с Павловичем абсолютно ничего не значит, если вы этого не заметили. Теперь ты строишь из себя чемпиона и не вытаскиваешь мои яйца изо рта»

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10 комментариев
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Когда Джонс говорит, что он стал новым человеком, жди беды )
+11
-1
+10
А сколько лет назад ты был читером?)
+10
-3
+7
Ответ madaev
Без допинга бы не вырубил типа
Ну так мы этого никогда не узнаем
+1
0
+1
Ответ Лютый альбинос
А сколько лет назад ты был читером?)
Нужно же было как то побеждать Кормье
+5
-5
0
Ответ madaev
Без допинга бы не вырубил типа
Ну типа да, не вырубил бы.
+3
-3
0
Ответ Greg Jackson
Ну типа да, не вырубил бы.
Комментарий удален модератором
Ответ madaev
Комментарий удален модератором
мог бы и не представляться 😂
0
0
0
Ответ Greg Jackson
мог бы и не представляться 😂
Комментарий удален модератором
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