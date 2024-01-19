Чимаев уверен в победе над Джонсом: «Это может стать большой историей»

Хамзат Чимаев уверен, что сможет победить Джона Джонса.

«Надеюсь, он не завершит карьеру в ближайшее время. Хочу провести с ним бой, когда поднимусь в весе. Мне нравится Джонс, я многому у него научился. Уверен, что смогу победить его.

Но это тяжелый поединок для любого. Он дважды дрался с моим спарринг-партнером – это были прекрасные бои. Конечно, я хочу встретиться с Джонсом. Это может стать большой историей», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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