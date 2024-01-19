Чимаев уверен в победе над Джонсом: «Это может стать большой историей»

Теги UFC MMA Джон Джонс Александр Густафссон Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев уверен, что сможет победить Джона Джонса.

«Надеюсь, он не завершит карьеру в ближайшее время. Хочу провести с ним бой, когда поднимусь в весе. Мне нравится Джонс, я многому у него научился. Уверен, что смогу победить его.

Но это тяжелый поединок для любого. Он дважды дрался с моим спарринг-партнером Александром Густафссоном – это были прекрасные бои. Конечно, я хочу встретиться с Джонсом. Это может стать большой историей», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев назвал лучшего бойца в истории ММА: «Джон Джонс все еще №1, у него столько защит титула»

«300». Хамзат Чимаев намекнул на участие в юбилейном турнире UFC

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чимаев даже раунда бы у него не выиграл, тут соперника габаритами уже испугать не получится и в борьбу лезть тоже не выйдет, так что Джонс скорее всего тупо отпинал и выиграл решением.
+19
-1
+18
Джонс даже если под кайфом выскочит, вытрет пол уцышкой и выбьет с него все говнецо.
+20
-2
+18
В твиттере Чимаев 100℅ размотает Джонса
+11
-3
+8
Ответ Freak05 Feal
Чимаев даже раунда бы у него не выиграл, тут соперника габаритами уже испугать не получится и в борьбу лезть тоже не выйдет, так что Джонс скорее всего тупо отпинал и выиграл решением.
Каким решением?😭
Джонс его финиширует, как и когда захочет.

Чимаев боец на 2 раунда, таким в принципе нечего делать с Джонсом, даже если бы они были одного веса.
+6
0
+6
Джонс?))))))
+3
0
+3
хамзату больше не наливать
+3
0
+3
Ну, это рассуждения из разряда "если бы Зенит допустили в Лигу чемпионов, у него все шансы порвать Реал с Мансити". Бред, но пишут и такое... Между Чимаевым и Джонсом разница намного-намного больше, чем между Зенитом и Реалом...
+3
0
+3
Ответ Freak05 Feal
Чимаев даже раунда бы у него не выиграл, тут соперника габаритами уже испугать не получится и в борьбу лезть тоже не выйдет, так что Джонс скорее всего тупо отпинал и выиграл решением.
ахах, какое решением ?))) и 2 раундов не выстоит против Джонса
+2
0
+2
Ответ Мага осторожный
В твиттере Чимаев 100℅ размотает Джонса
Не факт
+2
-1
+1
В принципе Джонс не молодеет через пару лет может быть все , что угодно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий