Вадим Немков: «Возможно, через два года подерусь в UFC»

Немков отреагировал на критику за отказ от перехода в UFC.

«На все воля божья. Сейчас у меня титульный бой – Феррейра. Есть Кори Андерсон. Потом, возможно, будет Нганну . Закрою тут кое-какие вопросы.

Если взять тяжелый вес UFC, следующий бой Аспиналл – Ган будет через полгода, скорее всего. Потом будет, возможно, Джон Джонс драться опять за пояс. Потом, может, Саня Волков. И через два года только в UFC решатся вопросы с этим поясом. Так что, может быть, через два года еще и там подеремся», – сказал Немков.

13 декабря в Лионе Немков подерется с Ренаном Феррейрой в тяжелом весе.

