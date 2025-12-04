Вадим Немков: «Возможно, через два года подерусь в UFC»
Немков отреагировал на критику за отказ от перехода в UFC.
Вадим Немков ответил на критику за продление контракта с PFL.
«На все воля божья. Сейчас у меня титульный бой – Феррейра. Есть Кори Андерсон. Потом, возможно, будет Нганну. Закрою тут кое-какие вопросы.
Если взять тяжелый вес UFC, следующий бой Аспиналл – Ган будет через полгода, скорее всего. Потом будет, возможно, Джон Джонс драться опять за пояс. Потом, может, Саня Волков. И через два года только в UFC решатся вопросы с этим поясом. Так что, может быть, через два года еще и там подеремся», – сказал Немков.
13 декабря в Лионе Немков подерется с Ренаном Феррейрой в тяжелом весе.
Лучший ученик Федора снова отказался от UFC ради денег. А как бы вы поступили?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Okko
