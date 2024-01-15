Чимаев – о нежелании дю Плесси драться с ним: «Не знал, что так пугаю его»

Хамзат Чимаев считает, что Дрикус дю Плесси боится его.

Напомним, что ранее Дрикус дю Плесси заявил, что не даст Чимаеву титульный шанс, если победит на 297.

«У него скоро бой, но он думает обо мне. Не знал, что меня так боятся», – написал в соцсетях Хамзат Чимаев.

Дю Плесси не даст Чимаеву титульный шанс, если станет чемпионом: «В этом нет никакого смысла»

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