Чимаев – о нежелании дю Плесси драться с ним: «Не знал, что так пугаю его»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Хамзат Чимаев Шон Стрикленд Дрикус дю Плесси UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев считает, что Дрикус дю Плесси боится его.

Напомним, что ранее Дрикус дю Плесси заявил, что не даст Чимаеву титульный шанс, если победит Шона Стрикленда на UFC 297.

«У него скоро бой, но он думает обо мне. Не знал, что меня так боятся», – написал в соцсетях Хамзат Чимаев.

Дю Плесси не даст Чимаеву титульный шанс, если станет чемпионом: «В этом нет никакого смысла»

Хамзат Чимаев: «В следующем поединке я подерусь за пояс. На 100%»

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