Чимаев назвал лучшего бойца в истории ММА: «Джон Джонс все еще №1, у него столько защит титула»

Хамзат Чимаев считает Джона Джонса лучшим бойцом в истории ММА.

«Джон Джонс по-прежнему остается лучшим бойцом в мире на данный момент. У него рекорд по защитам титула, пояса в двух весах.

Он никогда не проигрывал и стал самым молодым чемпионом в UFC. Все в мире ММА знают его – Джонс лучший в истории, таких больше нет», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

Даниэль Кормье: «Миочич против Джонса – главный бой 2024 года»

Джон Джонс: «Хочу, чтобы Миочич был в моем резюме. Больше мне от этого спорта ничего не нужно»