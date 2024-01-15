Чимаев назвал лучшего бойца в истории ММА: «Джон Джонс все еще №1, у него столько защит титула»

Теги UFC MMA Джон Джонс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев считает Джона Джонса лучшим бойцом в истории ММА.

«Джон Джонс по-прежнему остается лучшим бойцом в мире на данный момент. У него рекорд по защитам титула, пояса в двух весах.

Он никогда не проигрывал и стал самым молодым чемпионом в UFC. Все в мире ММА знают его – Джонс лучший в истории, таких больше нет», – сказал средневес UFC Хамзат Чимаев.

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6 комментариев
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Ответ Born is the King
Олицетворение ММА. Есть также ЖСП , но только Бонз подходит под undefeated & undisputed
Жсп не ловили на допинге.
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Ответ Висита Эльмурзаев
Жсп не ловили на допинге.
Зато ЖСП ловили колотушкой в челяк
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В Ютубе много видео недавнего спарринга Бонза с Гордоном Райаном (лучшим греплером/житсером в истории). Бонз там его катал по мату только так и смешно было наблюдать как Райан пытается его засабмитить
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Ответ Висита Эльмурзаев
Жсп не ловили на допинге.
По другому тот бой нельзя было выиграть нокаутом. Слишком уж личное было уже
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Ответ заратустра-будрайтис
Зато ЖСП ловили колотушкой в челяк
Это ничего не значит….того который дал Тайсону первое сенсационное поражение тоже почти никто не помнит,зато Тайсона помнят как легенду и что это было просто чудо
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