Эдди Хирн: «У Бивола много обязательных претендентов – Каллум Смит, Майкл Айферт»

Хирн назвал соперников для Бивола.

Эдди Хирн высказался о следующем бое Дмитрия Бивола .

«Первый бой после возвращения может оказаться менее масштабным, чем трилогия с Артуром Бетербиевым. У него довольно много обязательных претендентов. С Каллумом Смитом , с Майклом Айфертом, у WBA, кажется, тоже есть обязательный титул.

Бивол не будет драться до марта», – сказал Хирн.

Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. Последний раз он дрался в феврале, победив в реванше Артура Бетербиева.

