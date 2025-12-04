Эдди Хирн: «У Бивола много обязательных претендентов – Каллум Смит, Майкл Айферт»
Хирн назвал соперников для Бивола.
Эдди Хирн высказался о следующем бое Дмитрия Бивола.
«Первый бой после возвращения может оказаться менее масштабным, чем трилогия с Артуром Бетербиевым. У него довольно много обязательных претендентов. С Каллумом Смитом, с Майклом Айфертом, у WBA, кажется, тоже есть обязательный титул.
Бивол не будет драться до марта», – сказал Хирн.
Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. Последний раз он дрался в феврале, победив в реванше Артура Бетербиева.
Дмитрий Бивол встретился с Федором Емельяненко: «С абсолютной легендой боевых единоборств»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Everything Boxing
