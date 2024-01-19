Джонс рассказал о восстановлении после травмы: «Я добился удивительного прогресса. Все происходит очень быстро»
Джон Джонс рассказал о восстановлении после травмы.
Напомним, что в октябре-2023 Джонс получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию. В январе он сделал операцию на левом локте.
«Я добился удивительного прогресса. Хорошо двигаюсь, но работать в полную силу пока не могу. Честно говоря, локоть болит больше всего. Там много нервных окончаний. Но восстановление происходит очень быстро», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
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