Топурия – О’Мэлли: «Мне плевать на тебя, малыш»

Илия Топурия проигнорировал предложение Шона О’Мэлли о пари .

«Мне плевать на тебя, малыш. Теперь королю PPV пора спать! Берегите себя и экономьте деньги... Спокойной ночи!» – написал в соцсетях боец UFC Илия Топурия.

О’Мэлли предложил Топурии поспорить на 100 тысяч, чей бой соберет больше просмотров.

Топурия – О’Мэлли: «Наш бой не состоится. В UFC сказали, что ты годишься только для подростковой драки, потому что это твоя единственная фан-база»

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