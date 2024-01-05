О’Мэлли – Топурии: «Конор не знает, кто ты»

Шон О’Мэлли ответил на критику Илии Топурии.

«Здесь есть пара нюансов:

1) Подростки? Не понимаю.

2) Сделаем ставку на показатели PPV. 100 тысяч наличкой тому, у кого цифры больше. Если у тебя нет таких денег, ничего страшного, можешь сделать четыре платежа по 25 тысяч.

3) Конор Макгрегор не знает, кто ты.

Топурия – О’Мэлли: «Наш бой не состоится. В UFC сказали, что ты годишься только для подростковой драки, потому что это твоя единственная фан-база»

Шон О’Мэлли: «Хочу вырубить Веру. А к концу года рассчитываю стать самой большой звездой в спорте»