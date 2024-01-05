О’Мэлли – Топурии: «Конор не знает, кто ты»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли ответил на критику Илии Топурии.

«Здесь есть пара нюансов:

1) Подростки? Не понимаю.

2) Сделаем ставку на показатели PPV. 100 тысяч наличкой тому, у кого цифры больше. Если у тебя нет таких денег, ничего страшного, можешь сделать четыре платежа по 25 тысяч.

3) Конор Макгрегор не знает, кто ты.

Топурия – О’Мэлли: «Наш бой не состоится. В UFC сказали, что ты годишься только для подростковой драки, потому что это твоя единственная фан-база»

Шон О’Мэлли: «Хочу вырубить Веру. А к концу года рассчитываю стать самой большой звездой в спорте»

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2 комментария
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Ну здесь он прав
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+8
грызун ноунейм, которому подарили бой за титул
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