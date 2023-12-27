Шон О’Мэлли: «Думаю, что Конор зарабатывает так много денег за бой, что UFC уходит в минус»

Шон О’Мэлли думает, что UFC не выгодно устраивать бои для Конора Макгрегора.

«Интересно, зарабатывает ли Конор Макгрегор так много денег за бой, что это просто не выгодно UFC. Думаю, что они уходят в минус, когда он дерется», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Стерлинг – о продажах поединка с О’Мэлли: «Боже мой. Этот парень правда считает себя PPV-звездой?»

«Я побью Умара так, что он лишится моноброви». О’Мэлли уверен в победе над Нурмагомедовым