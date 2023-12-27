Шон О’Мэлли: «Думаю, что Конор зарабатывает так много денег за бой, что UFC уходит в минус»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли думает, что UFC не выгодно устраивать бои для Конора Макгрегора.

«Интересно, зарабатывает ли Конор Макгрегор так много денег за бой, что это просто не выгодно UFC. Думаю, что они уходят в минус, когда он дерется», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Стерлинг – о продажах поединка с О’Мэлли: «Боже мой. Этот парень правда считает себя PPV-звездой?»

«Я побью Умара так, что он лишится моноброви». О’Мэлли уверен в победе над Нурмагомедовым

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий