Шон О’Мэлли: «Хочу вырубить Веру. А к концу года рассчитываю стать самой большой звездой в спорте»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Петр Ян Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Кори Сэндхаген Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли планирует провести два поединка в 2024 году.

«Я думаю, что UFC проделал хорошую работу, устроив мне такие бои. Было много нокаутов. Раньше говорили, что я не дерусь с крутыми парнями, а потом, знаете, в 2022 году я дрался с Петром Яном, который был первым номером. В следующем поединке я бился с величайшим бойцом легчайшего веса Алджамейном Стерлингом.

Я никогда не отказывался от боев, а просто принимал все, что мне предлагали. Это идеально сработало.

Почему бой с Марлоном Верой? Деньги, 100%. И это даже не мое решение – его выбрал UFC. Я против «Чито» – это больший бой, чем я против Мераба Двалишвили или Кори Сэндхагена. Этот поединок в два раза интереснее любого другого.

В 2024 году я хотел бы подраться два раза. Хочу вырубить «Чито». А к концу года рассчитываю стать самой большой звездой в спорте. Буду таким же большим, как Конор Макгрегор», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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