О’Мэлли обратился к Дэвису, сменившему имя после принятия ислама: «Нокаутирую Вахида»
Шон О’Мэлли пообещал нокаутировать Джервонту Дэвиса.
«Я вырублю Вахида», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что недавно Дэвис сменил религию. После принятия ислама боксер стал официально носить имя Абдул Вахид.
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