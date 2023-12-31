О’Мэлли обратился к Дэвису, сменившему имя после принятия ислама: «Нокаутирую Вахида»

Шон О’Мэлли пообещал нокаутировать Джервонту Дэвиса.

«Я вырублю Вахида», – написал в соцсетях чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что недавно сменил религию. После принятия ислама боксер стал официально носить имя Абдул Вахид.

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