О’Мэлли обратился к Дэвису, сменившему имя после принятия ислама: «Нокаутирую Вахида»

Теги UFC MMA бокс Джервонта Дэвис Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли пообещал нокаутировать Джервонту Дэвиса.

«Я вырублю Вахида», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что недавно Дэвис сменил религию. После принятия ислама боксер стал официально носить имя Абдул Вахид.

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1 комментарий
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Какой- то шон дерзкий стал после победы над Стерлингом. Я не болею за Веру, но пора наказать болтающую выскочку
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