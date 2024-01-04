Топурия – О’Мэлли: «Наш бой не состоится& В UFC сказали, что ты годишься только для подростковой драки, потому что это твоя единственная фан-база»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия объяснил Шону О’Мэлли, почему не хочет с ним драться.

«Я предлагал тебе бой, но в UFC сказали, что ты годишься только для подростковой драки, потому что это твоя единственная фан-база.

Наш бой никогда не состоится. После поединка с Александром Волкановски, я буду драться с Конором Макгрегором, и ты придешь как фанат. Увидев твои цифры PPV, единственное, что я могу предложить, это участие в предварительном карде моего турнира», – написал в соцсетях боец UFC Илия Топурия.

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