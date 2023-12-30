Топурия хочет драться с Конором: «Я против Макгрегора в Испании»

Илия Топурия хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Топурия против в Испании», – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия, который в феврале-2024 подерется с Алексом Волкановски за титул в 66 кг.

Топурия подписал себя чемпионом UFC в соцсетях и выложил фото с поясом: в феврале-2024 он подерется с Алексом Волкановски

Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»