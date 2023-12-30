Топурия хочет драться с Конором: «Я против Макгрегора в Испании»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия хочет подраться с Конором Макгрегором.

«Топурия против Макгрегора в Испании», – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия, который в феврале-2024 подерется с Алексом Волкановски за титул в 66 кг.

Топурия подписал себя чемпионом UFC в соцсетях и выложил фото с поясом: в феврале-2024 он подерется с Алексом Волкановски

Александр Волкановски: «Нужно пройти через унижение, чтобы стать великим чемпионом. Преподам Топурии урок»

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1 комментарий
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кстати, в легком весе, это был бы вполне интересный бой.
Топурия ударник, в борьбу не лезет, Конор мог бы и попасть по нему. Но Илия конечно, фаворит, он моложе, быстрее.
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