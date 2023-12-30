Топурия хочет драться с Конором: «Я против Макгрегора в Испании»
Илия Топурия хочет подраться с Конором Макгрегором.
«Топурия против Макгрегора в Испании», – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия, который в феврале-2024 подерется с Алексом Волкановски за титул в 66 кг.
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Топурия ударник, в борьбу не лезет, Конор мог бы и попасть по нему. Но Илия конечно, фаворит, он моложе, быстрее.