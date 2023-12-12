Шлеменко – о слове «чушпан»: «В моем детстве таких людей называли лохами»

Теги MMA Александр Шлеменко RCC Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко высказался о слове «чушпан» из сериала «Слово пацана».

– Наверняка вы слышали, что есть сериал «Слово пацана». Оттуда широко распространилось слово «чушпан».

– Слышал, но в моем детстве такого слова не было. Чухан было, но не чушпан.

– Вам это слово нравится или вызывает отвращение?

– Да вообще нейтрально, ничего не вызывает. Для меня это обычное новое слово, у меня оно ничего не вызывает. В моем детстве такого не было.

– А какие еще слова были в вашем детстве?

– Я так понял, тех, кого в этом сериале называют чушпанами, у нас называли лохами. Просто был лох. Это был такой же человек, как чушпан из сериала.

Это такой человек, с которым не особо общались, у него не было веса, уважения и авторитета. У нас это был просто лох, – сказал боец ММА Александр Шлеменко, родившийся в 1984 году в Омске.

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9 комментариев
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Филологическое исследование от Шлеменко
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Ответил абсолютно нейтрально. Но многим на сайте он как красная тряпка. Наверное не такой как множество сидящих на сайте. Ладно не курит, не пьет. Он еще пропагандирует здоровый образ жизни. Короче "чушпан". Кстати слово новое, хотя сам вырос не совсем в благополучном районе. Привет земляку А. Шлеменко.
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В этой области знаний Шлеменко - незаменимый эксперт)
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Спортс познавательный
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Тоже не слышал такого слова. От знакомого татарина из Казани знаю, что у них было деление на пацанов и чуханов. Скорее всего создатели фильма что-то криво слышали, а может в разных районах по-разному было. Фильм "Бумер" из той же серии, на самом деле эти автомобили назывались бимерами.
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