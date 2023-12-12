Александр Шлеменко высказался о слове «чушпан» из сериала «Слово пацана».

– Наверняка вы слышали, что есть сериал «Слово пацана». Оттуда широко распространилось слово «чушпан».

– Слышал, но в моем детстве такого слова не было. Чухан было, но не чушпан.

– Вам это слово нравится или вызывает отвращение?

– Да вообще нейтрально, ничего не вызывает. Для меня это обычное новое слово, у меня оно ничего не вызывает. В моем детстве такого не было.

– А какие еще слова были в вашем детстве?

– Я так понял, тех, кого в этом сериале называют чушпанами, у нас называли лохами. Просто был лох. Это был такой же человек, как чушпан из сериала.

Это такой человек, с которым не особо общались, у него не было веса, уважения и авторитета. У нас это был просто лох, – сказал боец ММА Александр Шлеменко, родившийся в 1984 году в Омске.

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