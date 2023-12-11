Александр Шлеменко: «У меня пятеро детей. Дети – это счастье. А России нужно хотя бы 500 млн населения»

Александр Шлеменко высказался о демографической проблеме в России.

«У меня пятеро детей. Сколько должно быть? Нет такого понятия «должно». Полный род – 16 детей. Полрода – 8 детей. Вот и думайте. Что значит должно быть? Кто так решил?

Это не на мой взгляд, а если брать полный род, который ты можешь сделать, то это 16 детей. Если готов – пожалуйста. Что в этом плохого? Дети – это хорошо. Это же счастье. Чем больше детей, тем больше счастья.

Нам нужно хотя бы 500 млн человек. Будет перенаселение? Вы видели нашу страну? Вы ездили на поезде? Какое перенаселение? У нас демографическая проблема, нам миллионами завозят мигрантов. Зачем? Если бы у нас наши рожали, нам бы не надо было их завозить сюда. Какое перенаселение? Чего? Какая глупость!» – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

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