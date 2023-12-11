Александр Шлеменко: «У меня пятеро детей. Дети – это счастье. А России нужно хотя бы 500 млн населения»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко высказался о демографической проблеме в России.

«У меня пятеро детей. Сколько должно быть? Нет такого понятия «должно». Полный род – 16 детей. Полрода – 8 детей. Вот и думайте. Что значит должно быть? Кто так решил?

Это не на мой взгляд, а если брать полный род, который ты можешь сделать, то это 16 детей. Если готов – пожалуйста. Что в этом плохого? Дети – это хорошо. Это же счастье. Чем больше детей, тем больше счастья.

Нам нужно хотя бы 500 млн человек. Будет перенаселение? Вы видели нашу страну? Вы ездили на поезде? Какое перенаселение? У нас демографическая проблема, нам миллионами завозят мигрантов. Зачем? Если бы у нас наши рожали, нам бы не надо было их завозить сюда. Какое перенаселение? Чего? Какая глупость!» – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

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12 комментариев
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Столько населения не будет до тех пор, пока у власти тот, кто истребляет это население разными способами, тот, кому поклоняется этот недалёкий человек.
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А для чего нам нужно полмиллиарда человек?
Чтоб еще в какое-нибудь пекло народ добирать?
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Ответ Johnny Walker
Столько населения не будет до тех пор, пока у власти тот, кто истребляет это население разными способами, тот, кому поклоняется этот недалёкий человек.
Пу решил что в России перенаселение и надо немного проредить население
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Просто будет уровень ещё хуже... Уровень жизни,...
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Ответ Rollan Qerey Qazaqstan
Я,в надежде,что вашей страны к 2030 вообще не будет. Развалится на сто кусков. Азия отделится. Кавказ также. Останется Ярославль и Новгород.
Крайне маловероятно, а чем тебе лично мешает наша страна? Что вы хотите сделать из Казахстана?
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Вот только кроме нескольких мегаполисов в остальной части России жизнь так себе.... И плодятся в основном алкаши у которых по многу детей, только вот они им ничего дать не могут...
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Я,в надежде,что вашей страны к 2030 вообще не будет. Развалится на сто кусков. Азия отделится. Кавказ также. Останется Ярославль и Новгород.
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Вам,русским нужно лучше думать, что у вас в стране дебильный сериалы снимают и пытаются лжепатриотизм нарастить,чтобы молодые пацаны ехали убивать людей ради прихоти своего вождя тупеня
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500 миллионов айтишников,блогеров, подписчиков,боксеров, футболистов... а кто их кормить буде? Москва?
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Правильно, давайте плодить бедность, это же счастье! Посмотрим на партнеров из Индии, например
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Ответ Johnny Walker
Столько населения не будет до тех пор, пока у власти тот, кто истребляет это население разными способами, тот, кому поклоняется этот недалёкий человек.
Или пока у оппозици хватает сил только комментарии на спортивном ресурсе писать))
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