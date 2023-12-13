Александр Шлеменко: «Сын пришел на день рождения и отказался пить детское шампанское. Почему? Потому что папа с ним поговорил»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко рассказал о воспитании детей.

«Я вижу, что мои дети очень сильно отличаются от других детей, потому что я передаю им традиции, которые были, когда я рос. Например, мой сын пришел на день рождения, где пьют детское шампанское. Они с братом отказались его пить. Почему? Потому что папа с ним поговорил.

У меня нет прям конкретных запретов. Я объясняю, что это им не нужно, и они сами выбирают. Еще раз про шампанское – меня там не было, сын мне сам рассказал, что не стал его пить. Красавец.

Это не запрет, я просто объясняю и даю выбор. Нужно давать альтернативу, а не тупо запрещать», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

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6 комментариев
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Сколько постов ещё бредовых от Шторма будет - хвастается что сын не стал пить лимонад, Илич приди, порядок наведи - рубани наглухо
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Настолько пробитый, что не объяснил своим детям о лимонаде, который ничего общего с реальным шампанским (алкогольным напитком) не имеет.
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Потому что ты достал всех вокруг, и легче от чего то отказаться пока отец видит, и за его спиной оторваться.
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Как ты з* **мягко говоря
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Потребовал Пиво!!!!
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Это конечно огромное достижение в воспитании ребёнка, он лимонад теперь не пьёт, на всякий случай надо запретить квас и кефир
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