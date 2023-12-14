Шлеменко – о фильме «Брат»: «Там были положительные моменты, но есть много сцен с алкоголем и наркотиками»

Александр Шлеменко раскритиковал фильм «Брат» за сцены с употреблением алкоголя.

«Допустим в фильме «Брат» есть и плохое и положительное влияние. Там очень много сцен с распитием алкоголя, даже есть наркотические сцены, особенно в первом фильме.

Вспомним, как он с девушкой курил, и что он курил. Думаю, все, кто видел, понимают это. Выпивал спокойно. При этом был такой красавец, отстаивал правду. Это чуть подмешанные понятия.

Ты можешь оставаться красавчиком, выпивать и оставаться нормальным человеком. Но, как правило, это получается у десяти процентов людей, а 90 процентов превращаются в полнейших животных и исполняют полную дичь в алкогольном опьянении.

Это намеренная неправда. Если бы не было сцен с алкоголем, сигаретами и прочей наркотической дичью, был бы вообще идеальный фильм.

Мы обсуждаем художественный фильм. Это очень большое зло. Это чей-то вымысел. Мы должны это понимать. Взрослые чаще всего это понимают.

Дети не понимают. У детей закладываются такие алгоритмы: «Ну и что в этом такого?» Это не только этого фильма касается. Во многих фильмах валят людей направо и налево. И чем больше завалил, тем выше интерес», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

«Брат» – фильм Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.

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