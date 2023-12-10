Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля на UFC 298

Теги UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили UFC 298 Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо и Мераб Двалишвили подерутся 17 февраля.

О поединке объявил лично Сехудо.

Бой пройдет в карде UFC 298, который состоится в Анахайме (США). Турнир возглавит поединок за титул в полулегком весе между Александром Волкановски и Илией Топурией.

Ранее Двалишвили подтвердил договоренность о поединке с Сехудо.

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4 комментария
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Сехудо и Волкановски в одном карде, интересно. Если бы он тогда победил Стерлинга, и защитил бы титул в бою с О’Мэлли, то сейчас вместо Топурии был бы он, и у него бы была возможность стать первым в истории чемпионом в трёх весовых категориях
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Ответ Bayern Munich
Сехудо и Волкановски в одном карде, интересно. Если бы он тогда победил Стерлинга, и защитил бы титул в бою с О’Мэлли, то сейчас вместо Топурии был бы он, и у него бы была возможность стать первым в истории чемпионом в трёх весовых категориях
Тяжело представить его в 66, где бойцы в день боя под 80 весят. Не нужно обращать внимания на низкого Волка, он сам по себе очень крупный и широкий, в отличии от Сехудо. И размах рук у него огромный, что позволяет ему нормально себя чувствовать с другими бойцами
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тяжело гене коварному карлику будет,но надеюсь он сможет выдержать темп этого ледокола
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