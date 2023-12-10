Сехудо и Двалишвили подерутся 17 февраля на UFC 298

Генри Сехудо и Мераб Двалишвили подерутся 17 февраля.

О поединке объявил лично Сехудо.

Бой пройдет в карде UFC 298, который состоится в Анахайме (США). Турнир возглавит поединок за титул в полулегком весе между Александром Волкановски и Илией Топурией.

Ранее Двалишвили подтвердил договоренность о поединке с Сехудо.

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