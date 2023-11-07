«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо и Мераб Двалишвили обменялись сообщениями в соцсетях.

«Скоро увидимся, Мераб Двалишвили», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.

«Увидимся, Генри», – ответил ему в комментариях Мераб Двалишвили.

Сехудо и Двалишвили могут подраться в январе. Ведутся переговоры (Setanta)

Абдель-Азиз сообщил, что Сехудо и Двалишвили могут подраться в январе 2024-го: «Генри сказал «да», теперь ждем Мераба»

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