«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях
Генри Сехудо и Мераб Двалишвили обменялись сообщениями в соцсетях.
«Скоро увидимся, Мераб Двалишвили», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо.
«Увидимся, Генри», – ответил ему в комментариях Мераб Двалишвили.
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