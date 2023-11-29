Ян – об отказе от тренировок в Таиланде: «Хочется приехать в Америку за полтора месяца до боя, а не за две недели»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Петр Ян объяснил, почему не будет готовиться в Таиланде к возвращению в октагон.

«В Таиланд хочется съездить, но пока возможно я не поеду туда готовиться, потому что если бой будет в Америке проходить, то хочется и этот подход поменять, приехать туда не за 12-15 дней, а поехать за месяц-полтора. В American Top Team? Да. Возможно, поеду туда», – заявил бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Напомним, последний раз Ян дрался в марте-2023, проиграв Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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9 комментариев
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rude.
Нормально тайцы конечно прокинули свой лохотрон среди "фарангов". В Тае слишком специфический климат, готовясь там, ты готовишься к бою по условиям того климата, на условиях и возможностях которые предоставляет тот климат. От того тайцы такие размеренные, берут много пауз, и тщательно готовят атаки.
Попадая в "нормальный" климат первое время куняешь, слишком много кислорода, бойцы работают в темпе и интенсивно. Вон посмотрите на Физиева, который в 3 раунде уже мертвый. Вот и Петруха догнал это.
Тренироваться под топ-уровень нужно в США, точка
В каждом зале несколько бойцов UFC, Bellator, PFL, а именно оппозиция формирует класс.
Мой хороший знакомый гонял к Петрухе в кэмп в Тайгер, говорит - "такое"...Для среднего спортика очень ок, но для топ-бойца...Из имен там на том кэмпе были только Чимаев, несколько человек из тая, кика хорошего уровня, и...все. В группе даже были "туристы". И все они работали вместе. "Туристам" по кайфам конечно, но в чем тут преимущества для топ-бойца, очень хз.
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Максим Дружинин
Ответ rude.
Нормально тайцы конечно прокинули свой лохотрон среди "фарангов". В Тае слишком специфический климат, готовясь там, ты готовишься к бою по условиям того климата, на условиях и возможностях которые предоставляет тот климат. От того тайцы такие размеренные, берут много пауз, и тщательно готовят атаки. Попадая в "нормальный" климат первое время куняешь, слишком много кислорода, бойцы работают в темпе и интенсивно. Вон посмотрите на Физиева, который в 3 раунде уже мертвый. Вот и Петруха догнал это. Тренироваться под топ-уровень нужно в США, точка В каждом зале несколько бойцов UFC, Bellator, PFL, а именно оппозиция формирует класс. Мой хороший знакомый гонял к Петрухе в кэмп в Тайгер, говорит - "такое"...Для среднего спортика очень ок, но для топ-бойца...Из имен там на том кэмпе были только Чимаев, несколько человек из тая, кика хорошего уровня, и...все. В группе даже были "туристы". И все они работали вместе. "Туристам" по кайфам конечно, но в чем тут преимущества для топ-бойца, очень хз.
А чё не в Дагестан подтянуть борьбу?Расскажи эти байки про кислород Алексу Волкановски,который открыл в Тае свой зал и тренит там .не припомню чето чтоб волк вообще сдыхал в боях
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mario-romario
Это все конечно очень хорошо, но мы все знаем куда надо поехать Петру в первую очередь, чтобы подтянуть сами знаете что 😀
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rude.
Ответ Максим Дружинин
А чё не в Дагестан подтянуть борьбу?Расскажи эти байки про кислород Алексу Волкановски,который открыл в Тае свой зал и тренит там .не припомню чето чтоб волк вообще сдыхал в боях
О боже чувак, открыть свой зал в Тайланде это чертов бизнес, и ничего более. Тайланд - популярное направление для aussies. В Австралии любят как этот спорт, так и эту страну. Там это типа как для нас Турция и Ебибет.
Я лично знаком с австралийцем который там зал держал, Эдди Фарелл, известный чувак, его жена Брук дралась в One FC. Он мне сам сказал "Чувак, если б не чертовы австралийцы, мой зал бы загнулся".
Кстати зал он таки продал. Не выгодно. Фаранг уже не лохозавр, даже вон Петруха смекнул шо надо сваливать оттуда.
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Максим Кирин
Ответ mario-romario
Это все конечно очень хорошо, но мы все знаем куда надо поехать Петру в первую очередь, чтобы подтянуть сами знаете что 😀
Однозначно!Петр,Готовься в Дагестане,или бойцами из Дагестана,и будешь вновь чемпионом!Раньше эта схема работала)!
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Ростислав Романенко
Саят таки читает комментарии или в чем причина прозрения?)
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DonaldBrashear 2.0
наконец-то додумался, может теперь, еще додумается, тренеров взять нормальных, а не чтобы менеджер из себя гуру ММА строил?
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Максим Дружинин
Ответ rude.
О боже чувак, открыть свой зал в Тайланде это чертов бизнес, и ничего более. Тайланд - популярное направление для aussies. В Австралии любят как этот спорт, так и эту страну. Там это типа как для нас Турция и Ебибет. Я лично знаком с австралийцем который там зал держал, Эдди Фарелл, известный чувак, его жена Брук дралась в One FC. Он мне сам сказал "Чувак, если б не чертовы австралийцы, мой зал бы загнулся". Кстати зал он таки продал. Не выгодно. Фаранг уже не лохозавр, даже вон Петруха смекнул шо надо сваливать оттуда.
я на факты смотрю, всю свою чемпионскую серию Петр выиграл тренируясь в Тайланде, и пояс взял тренируясь в Тайланде, и даже когда терял пояс ,выдавал очень близкие бои со спорными судейскими решениями, тренируясь в тае.О каком климате,нехватке кислорода тут говорить? проблема явно ментальная,а не климатическая или в уровне спарринг партнеров.Решение сменить место подготовки это больше голову перезагрузить,климат тут совершенно не причем
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jwbmwbqvih
Ответ Ростислав Романенко
Саят таки читает комментарии или в чем причина прозрения?)
Возможно в 3 поражениях подряд,но это не точно.
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