Петр Ян объяснил, почему не будет готовиться в Таиланде к возвращению в октагон.

«В Таиланд хочется съездить, но пока возможно я не поеду туда готовиться, потому что если бой будет в Америке проходить, то хочется и этот подход поменять, приехать туда не за 12-15 дней, а поехать за месяц-полтора. В American Top Team? Да. Возможно, поеду туда», – заявил бывший чемпион в легчайшем весе .

Напомним, последний раз Ян дрался в марте-2023, проиграв единогласным решением судей.

Ян – о поединке с О’Мэлли: «28 из 30 экспертов посчитали, что я оказался сильнее. Уверен, что победил»

Ян – о следующем сопернике: «О’Мэлли приберегут, а Стерлингу такая схватка не нужна. Надо отталкиваться от того, кто будет свободен»