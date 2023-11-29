Ян – об отказе от тренировок в Таиланде: «Хочется приехать в Америку за полтора месяца до боя, а не за две недели»
Петр Ян объяснил, почему не будет готовиться в Таиланде к возвращению в октагон.
«В Таиланд хочется съездить, но пока возможно я не поеду туда готовиться, потому что если бой будет в Америке проходить, то хочется и этот подход поменять, приехать туда не за 12-15 дней, а поехать за месяц-полтора. В American Top Team? Да. Возможно, поеду туда», – заявил бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.
Напомним, последний раз Ян дрался в марте-2023, проиграв Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
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Попадая в "нормальный" климат первое время куняешь, слишком много кислорода, бойцы работают в темпе и интенсивно. Вон посмотрите на Физиева, который в 3 раунде уже мертвый. Вот и Петруха догнал это.
Тренироваться под топ-уровень нужно в США, точка
В каждом зале несколько бойцов UFC, Bellator, PFL, а именно оппозиция формирует класс.
Мой хороший знакомый гонял к Петрухе в кэмп в Тайгер, говорит - "такое"...Для среднего спортика очень ок, но для топ-бойца...Из имен там на том кэмпе были только Чимаев, несколько человек из тая, кика хорошего уровня, и...все. В группе даже были "туристы". И все они работали вместе. "Туристам" по кайфам конечно, но в чем тут преимущества для топ-бойца, очень хз.
Я лично знаком с австралийцем который там зал держал, Эдди Фарелл, известный чувак, его жена Брук дралась в One FC. Он мне сам сказал "Чувак, если б не чертовы австралийцы, мой зал бы загнулся".
Кстати зал он таки продал. Не выгодно. Фаранг уже не лохозавр, даже вон Петруха смекнул шо надо сваливать оттуда.