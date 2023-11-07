Топурия дал прогноз на бой с Волкановски: «Ставлю на финиш в первом раунде»

Теги полулегкий вес UFC MMA Александр Волкановски Илия Топурия UFC 298 Волкановски - Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия дал прогноз на бой с Алексом Волкановски.

«15-я роза. Мой прогноз – финиш в первом раунде. А вы как думаете?» – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия с рекордом 14-0 в ММА.

Официально: Волкановски и Топурия подерутся за пояс в полулегком весе на UFC 298

Роган советует Волкановски не спешить с возвращением: «Он получил сильный удар в висок – это плохое место»

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4 комментария

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alexander bakulin
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рухнул, как мешок с говном, от мешка херберта (худший боец легкого веса), чудом его в первом раунде не добили, а теперь волку угрожает. ещё и спрашивает, как мы думаем.
мы думаем, что карлик над тобой надругается в особо извращённой форме. 18+ будет зрелище, детям его запретят к просмотру
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Люблю Марго Робби
Мы думаем что Волк тебя удосрочит и желательно с максимальным для тебя уроном, чтоб уже закрыл свой гнилой рот носорог испанский
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anmsm33
Финиш Кети ?
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