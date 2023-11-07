Топурия дал прогноз на бой с Волкановски: «Ставлю на финиш в первом раунде»

Илия Топурия дал прогноз на бой с Алексом Волкановски.

«15-я роза. Мой прогноз – финиш в первом раунде. А вы как думаете?» – написал в соцсетях полулегковес UFC Илия Топурия с рекордом 14-0 в ММА.

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