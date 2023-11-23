Топурия озвучил план на бой с Волкановски: «У Алекса плохая борьба, на земле у меня преимущество»

Илия Топурия заявил, что хочет бороться с Алексом Волкановски.

«Борьба – именно то, в чем у меня будет преимущество. Алекс – хороший ударник, но не борец по своей природе, у него плохая борьба. Вот где я собираюсь сделать разницу», – заявил претендент на титул UFC в полулегком весе , который на турнире 298 в феврале-2024 подерется с .

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