Алджамейн Стерлинг: «Я никогда не отвернусь от своего брата Двалишвили из-за нескольких долларов, чтобы повеселить мир»
Алджамейн Стерлинг раскритиковал бойцов, дерущихся со своими друзьями.
«На самом деле довольно дерьмово видеть, как становятся врагами парни, которые когда-то были хорошими друзьями и партнерами по тренировкам.
Это просто напоминание о том, почему я никогда не отвернусь от своего брата Мераба [Двалишвили] из-за нескольких долларов ради того, чтобы повеселить мир», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было
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