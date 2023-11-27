Алджамейн Стерлинг: «Я никогда не отвернусь от своего брата Двалишвили из-за нескольких долларов, чтобы повеселить мир»

Теги UFC MMA Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг раскритиковал бойцов, дерущихся со своими друзьями.

«На самом деле довольно дерьмово видеть, как становятся врагами парни, которые когда-то были хорошими друзьями и партнерами по тренировкам.

Это просто напоминание о том, почему я никогда не отвернусь от своего брата Мераба [Двалишвили] из-за нескольких долларов ради того, чтобы повеселить мир», – заявил экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг подерется с Двалишвили только за $10 млрд – потому что они дружат. Абсурд, но в UFC так уже было

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8 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Ради нескольких долларов - это понятно. А ради нескольких миллионов долларов?
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Rocci
В итоге назвал цену) ! Ты и так дерешься для больших дядек веселья и их ставок!
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Александр Иванов
Да какие они братья? Я понимаю братьев Кличко, которые категорически отказывались даже обсуждать вопрос боя между ними. Ну а тут-то в чем проблема? Побились бы в аккуратном стиле несколько раундов, потом поделили деньги и в ближайший кабак - вместе отмечать улучшение финансового положения друг друга)
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S.Laposter
Ответ Tpy6kaMerlina
Ради нескольких долларов - это понятно. А ради нескольких миллионов долларов?
Он уже говорил что за 10ку подерется)
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