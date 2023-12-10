Двалишвили подтвердил договоренность о поединке с Сехудо (MMA Fighting)
Следующим соперником Мераба Двалишвили станет Генри Сехудо.
Журналист MMA Fighting Деймон Мартин пишет, что грузинский боец подтвердил информацию после турнира UFC Vegas 83.
Двалишвили получил предложение о поединке с Сехудо и принял его. Сейчас обсуждается дата боя, после чего будет официальное объявление.
В марте Двалишвили победил единогласным решением Петра Яна. На его счету 16 побед и четыре поражения.
Сехудо в мае проиграл раздельным решением Алджамейну Стерлингу. В его активе 16 побед и три поражения.
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