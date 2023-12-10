Двалишвили подтвердил договоренность о поединке с Сехудо (MMA Fighting)

Теги UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Следующим соперником Мераба Двалишвили станет Генри Сехудо.

Журналист MMA Fighting Деймон Мартин пишет, что грузинский боец подтвердил информацию после турнира UFC Vegas 83.

Двалишвили получил предложение о поединке с Сехудо и принял его. Сейчас обсуждается дата боя, после чего будет официальное объявление.

В марте Двалишвили победил единогласным решением Петра Яна. На его счету 16 побед и четыре поражения.

Сехудо в мае проиграл раздельным решением Алджамейну Стерлингу. В его активе 16 побед и три поражения.

«Скоро увидимся». Сехудо и Двалишвили обменялись вызовами в соцсетях

Алджамейн Стерлинг: «Я никогда не отвернусь от своего брата Двалишвили из-за нескольких долларов, чтобы повеселить мир»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петя Петя, готовился бы нормально, сейчас бы с Сехудо подрался, а это считай претендентский бой. Но отдых в Таиланде это не подготовка.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий