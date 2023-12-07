Шлеменко сказал, что пьет на Новый год: «На столе будет морс и иван-чай»

Александр Шлеменко сказал, что будет пить на Новый год.

«Что мне нравится пить? Вот у меня тут чай. Здесь шишка сосновая… Такой, можно сказать, таежный чай. Намешали шишку, ягоды, клюква. Сибирский такой, на травах чай. Клюквенный морс нравится, облепиховый, смородиновый и так далее.

Вода нравится, особенно щелочная. Хорошо заходит. С чем встречу Новый год? Скорее всего, иван-чай. Алтайский сбор, мед тоже алтайский. Морс тоже будет на столе», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, 15 декабря Александр Шлеменко подерется с на 15. Летом-2022 Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

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