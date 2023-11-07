Шлеменко – о реванше с Иличем: «Я очень долго ждал этот бой»

Александр Шлеменко заявил, что мотивирован перед реваншем с Александром Иличем.

«Дорогие друзья, ну вот и анонсировали мой бой на 15 декабря против . Я очень долго ждал этого реванша, очень замотивирован, так что спасибо всем, кто меня поддерживает.

Не пропустите этот бой, не пропустите этот реванш. Это действительно очень ожидаемый реванш, по крайней мере, для меня точно.

Поэтому 15 числа буду рад вашему личному присутствию. Всем спасибо, кто болеет и поддерживает», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Официально: реванш Илича и Шлеменко состоится 15 декабря