Шлеменко – об Иличе: «У меня к нему личная неприязнь. Он звезду поймал»

Шлеменко признался, что ему неприятен Илич.

«Долгожданный, очень долгожданный реванш. Осталось чуть-чуть дождаться, время пролетело незаметно. Казалось так долго, а сейчас понимаю, что до боя остается меньше двух недель, и уже завтра я буду стоять в клетке. Я готов по-другому, не так, как был до этого.

У меня есть личная неприязнь к Иличу. Он повел по отношению ко мне очень некрасиво, про меня говорил. Звезду поймал.

Есть ли у меня особо доброе отношение к сербам? Было, сейчас – нет. Ну, я сейчас не могу сказать про всех сербов, я просто знаю одного только серба – Илича», – заявил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Напомним, что Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

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