Шлеменко – об Иличе: «Я не реванш хочу взять, а побить его»

Александр Шлеменко высказался о поединке с Александром Иличем.

«Я не реванш хочу взять, а побить его. Некрасиво он себя повел. И это снимает с меня все ограничители. Перед первым боем меня останавливало то, что он – уважительный парень, хорошо ко мне относится. Потом он в корне изменил свою политику. И это очень хорошо.

К Крису Ханикатту таких чувств нет. Он ничего плохого про меня не говорил. С Бруно Силвой я бы подрался. Думаю, что мы с ним подеремся. Недолго ему осталось в UFC. Интересно будет вернуть его сюда», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

Шлеменко и проведут реванш 15 декабря на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

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