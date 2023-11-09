Малыхин – о Шлеменко: «Не знаю, где он берет мотивацию. Откуда ее взять после 50 боев?»

Теги MMA Александр Шлеменко ONE Championship RCC Анатолий Малыхин Александр Илич Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин высказался о карьере Александра Шлеменко.

«Не знаю, в какой форме Шлеменко и нужны ли ему бои. Мне кажется, что он уже настолько долго в спорте…

И я не понимаю, где он берет мотивацию. Для меня всегда вопрос внутри: откуда они берут мотивацию двигаться, когда у них 50 боев?

Если Шлеменко найдет мотивацию — он победит. А если нет – это будет тяжелый бой. На стороне Шлеменко опыт. Он бы чуть раньше этого Илича разобрал бы.

Деньги – это не мотивация. Если ты пришел в клетку за бабками, то, скорее всего, тебе оторвут голову. Будет очень тяжелый бой. Вот увидите», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Александр Шлеменко проведет реванш против Александра Илича. В 2022 году Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.

Шлеменко – о реванше с Иличем: «Я очень долго ждал этот бой»

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2 комментария

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Juninho P.
деньги и есть его мотивация).
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rude.
Ответ Juninho P.
деньги и есть его мотивация).
Вот именно
Всегда умиляет когда говорят "вау, как он находит мотивацию драться"
В подавляющем большинстве бойцы ничего другого не умеют, ни что больше не принесет им такие деньги. А к определенному уровню жизни быстро привыкаешь.
+1
-1
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