Малыхин – о Шлеменко: «Не знаю, где он берет мотивацию. Откуда ее взять после 50 боев?»
Анатолий Малыхин высказался о карьере Александра Шлеменко.
«Не знаю, в какой форме Шлеменко и нужны ли ему бои. Мне кажется, что он уже настолько долго в спорте…
И я не понимаю, где он берет мотивацию. Для меня всегда вопрос внутри: откуда они берут мотивацию двигаться, когда у них 50 боев?
Если Шлеменко найдет мотивацию — он победит. А если нет – это будет тяжелый бой. На стороне Шлеменко опыт. Он бы чуть раньше этого Илича разобрал бы.
Деньги – это не мотивация. Если ты пришел в клетку за бабками, то, скорее всего, тебе оторвут голову. Будет очень тяжелый бой. Вот увидите», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.
Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Александр Шлеменко проведет реванш против Александра Илича. В 2022 году Илич нокаутировал Шлеменко в первом раунде.
Шлеменко – о реванше с Иличем: «Я очень долго ждал этот бой»
Всегда умиляет когда говорят "вау, как он находит мотивацию драться"
В подавляющем большинстве бойцы ничего другого не умеют, ни что больше не принесет им такие деньги. А к определенному уровню жизни быстро привыкаешь.